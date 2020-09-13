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«Вильярреал» в дебютном матче Эмери не смог обыграть дебютанта Примеры

«Вильярреал» в дебютном матче Эмери не смог обыграть дебютанта Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Уэска» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом, ассистировали ему судьи на линиях Роберто Алонсо Фернандес и Гвадалупе Поррас Аюсо.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Пабло Маффео, которому ассистировал Хуан Карлос. «Подводники» восстановили равновесие в середине второго тайма — на 68-й минуте гол забил Жерар Морено, который реализовал 11-метровый.

Матч стал первым для «Вильярреала» под руководством главного тренера Унаи Эмери, который в 2012 году тренировал московский «Спартак».

Испания - Примера. 1-й тур
13 сентября 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Уэска
Уэска
0:1 Маффео – 42'   1:1 Морено – 68' (пен)
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