«Вильярреал» в дебютном матче Эмери не смог обыграть дебютанта Примеры
В матче 1-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Уэска» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом, ассистировали ему судьи на линиях Роберто Алонсо Фернандес и Гвадалупе Поррас Аюсо.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Пабло Маффео, которому ассистировал Хуан Карлос. «Подводники» восстановили равновесие в середине второго тайма — на 68-й минуте гол забил Жерар Морено, который реализовал 11-метровый.
Матч стал первым для «Вильярреала» под руководством главного тренера Унаи Эмери, который в 2012 году тренировал московский «Спартак».
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