Василий Уткин: ЦСКА прочнее и надежнее «Спартака» за счёт коллектива

Блогер Василий Уткин прокомментировал победу ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:1).

«ЦСКА куда команднее „Спартака“. Но это не потому, что сейчас так расставлены акценты и кто правильней расставил, тот и прав. Я имею в виду, что за счёт коллектива ЦСКА прочнее и надёжнее. Потому что это не команда, которая каждый год собирается новым менеджментом под новые амбиции. У ЦСКА есть ставки, которые играют почти всегда, вне зависимости от плана на игру и тренерского матч-менеджмента. Мы всё это знаем: Акинфеев выручит, Марио Фернандес топ, если только не психанёт, и есть Влашич, который является и при этом ещё и наслаждается ролью лидера. Он готов вытаскивать матчи, это для него не предельный стресс, а как для большого актёра любимая роль, когда только вышел на сцену — и уже аплодисменты.

У «Спартака» сейчас этого нет. Максименко сложил руки в замок, потому что он реагировал на придуманный им удар Магнуссона — сверху вниз в угол. К рикошету от земли был не готов. Свой-то мяч, воображаемый, Макс поймал, вот только настоящий мяч над ним посмеялся. У «Спартака» есть план на игру, работающий. «Спартак» рвёт в начале и получает преимущество. Грузит слабейшину «армейской» обороны — Карпова. Это правильно придумано, и это работало, Карпова вполне могли выгнать за фолы. Я не обсуждаю судейство, я о сделанной «Спартаком» ставке. Но план на игру поколеблен лидерами «армейцев». И задуманная смена вектора в атаке, выход Соболева с Кокориным, вышел невпопад.

Лидеры круче планов. В большинстве случаев. Когда у «Спартака» будет человека три на поле, которые будут делать то, что от них ждут, 9 раз из 10 — тогда будет дело. Пока такой игрок один, и он не может решать матчи просто в силу амплуа. Я говорю о Джикии", — написал Уткин в своём телеграм-канале.