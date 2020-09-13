Сеск Фабрегас провёл 800-й матч в карьере

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас провёл 800-й матч в своей карьере. Юбилейным для хавбека стал матч 3-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (2:1). Хавбек вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Фабрегас перешёл в «Монако» в январе 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 9 млн. В прошлом сезоне 33-летний испанец принял участие в 18 матчах чемпионата Франции (12 — в основном составе), в которых стал автором трёх результативных передач, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Фабрегас является воспитанником «Барселоны». Также он выступал за «Арсенал» и «Челси». За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 15 мячей.