Шарль Каборе: «Динамо» хорошо играло в матче с «Рубином» и должно было побеждать

Полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:1).



«Мне наступили на ногу в одном из единоборств, когда я сыграл в отборе. Мне кажется, через пару дней всё будет хорошо.



Жаль, что проиграли. Мы все разочарованы. Рассчитывали на большее. Мы отлично провели первую половину, должны были забивать как минимум дважды. Но получили пенальти в свои ворота. Сразу после перерыва наш игрок получил красную карточку. Мы должны поскорее забыть этот матч. Тяжёлое поражение, потому что мы были способны на большее и можем показывать лучший результат. Это футбол. Не стоит зацикливаться на этой игре. Нужно смотреть в будущее, впереди Лига Европы. Пройти как можно дальше в еврокубках – наша цель. Мы хотим играть на групповом этапе турнира.



Матч действительно оставил неприятный осадок. Конечно, нам тяжело. И игрокам, и тренерскому штабу, и нашим болельщикам. Мы хорошо играли и должны были побеждать. Но не выиграли. В будущее смотрю с оптимизмом. У нас хорошая команда. Мы здорово работаем на тренировках. И надеюсь, уже в следующей игре покажем себя с лучшей стороны», — приводит слова Каборе пресс-служба клуба.

Новиков: пенальти не было, игрок «Рубина» сначала нырял