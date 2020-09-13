Акинфеев — о голе Понсе: какая разница, можно ли было взять этот удар, ведь счёт 3:1

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.
«Все эти статуэтки лучшему игроку остаются в клубе, поэтому мне без разницы, за какой матч их получать. Домой ко мне они не уезжают. В перерыве удалось перекинуться парой слов с Васей Березуцким. Наше мнение: встреча очень классной получилась. Понравился нерв, моменты, голы, эмоции.
Думаю, что если бы был полный стадион, то их было бы больше. С другой стороны, главное победа, надо идти дальше. Гол Понсе? А какая разница уже, можно ли было взять этот удар, ведь счёт в итоге 3:1. Все говорят, что любой мяч берётся. Я думаю, что нет. Команда должна работать на результат. Когда он добывается, то вся эта шелуха в виде голов остаётся на втором плане", — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».
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