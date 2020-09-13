Гончаренко пожал руку Тедеско после матча ЦСКА — «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и наставник «Спартака» Доменико Тедеско пожали друг другу руки после окончания матча 7-го тура РПЛ.

Напомним, Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2) подошёл к наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко и протянул ему руку, но белорусский специалист оттолкнул рулевого красно-белых, отказавшись от рукопожатия.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.