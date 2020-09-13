Жозе Моуринью: такие голы нельзя засчитывать, если на матче работают шесть судей и VAR

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:1).

«То, что после гола у соперника было больше моментов, является следствием пропущенного мяча, а также не очень хорошей физической подготовкой некоторых моих игроков.



До гола мы играли хорошо. У нас было два отличных момента, которые завершились двумя хорошими сейвами Пикфорда. Во втором тайме один гол повлиял на результат.

Если таким хорошим командам, как «Эвертон», позволить разыгрывать мяч сзади, они будут чувствовать себя комфортно, так как обладают очень хорошими техничными игроками. Если не прессинговать их, это даёт им преимущество. Мы были ленивы в прессинге. Это следствие плохой предсезонной подготовки. Некоторые футболисты даже не тренировались перед сезоном. Но я не хочу говорить об этом.

Такой гол не должен был быть засчитан, если на матче работают шесть судей и VAR. Нельзя давать возможность передвинуть мяч на 5-6 метров перед исполнением штрафного удара, так как это огромная разница.



Я разочарован своей командой. Но мои слова останутся внутри раздевалки. Я счастлив, что «Амазон» больше не снимает фильм, так что эти вещи останутся между нами", — приводит слова Моуринью ВВС.