Судья Федотов: отменять третий гол ЦСКА из-за игры рукой было бы неправильно

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с третьим голом ЦСКА в матче со «Спартаком» (3:1).
«Сейчас не всякая игра рукой в нападении – это нарушение правил. По новым правилам гол можно было бы отменить, если бы его забили незамедлительно после того, как мяч попал в руку. Но здесь Обляков обработал мяч, отдал пас, потом была ещё одна передача, а уже потом был забит гол. Это нельзя назвать «незамедлительным».
Раньше бы это было фолом, но сейчас – извините, новые правила. Если момент с Обляковым перенести в штрафную площадь «Спартака» и Обляков бы сразу забил бы гол, то мяч стоило отменить – и не важно, в правильном ли положении находилась рука. Но прошло время, несколько действий футболистов, и только потом был забит гол. Так что отменять третий гол ЦСКА было бы неправильно", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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