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«Валенсия» обыграла «Леванте». Денис Черышев отдал голевую передачу

«Валенсия» обыграла «Леванте». Денис Черышев отдал голевую передачу
Футбол / Испания 0

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Валенсия» обыграла «Леванте» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом, ассистировали судьи на линиях Анхель Невадо Родригес и Хосе Гальехо Гарсия.

Счёт был открыт в начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Хосе Луис Моралес. На 12-й минуте хозяева восстановили равновесие, гол забил Габриэл Паулиста, которому ассистировали Ли Кан Ин. На 36-й минуте гостей вывел вперёд Моралес с передачи Хорхе Мирамона. Вскоре счёт сравнял Макси Гомес с паса Ли Кан Ина. На 75-й минуте третий гол забил Ману Вальехо, которому ассистировал российский полузащитник Денис Черышев. Окончательный счёт установил Вальехо в конце матча.

Испания - Примера. 1-й тур
13 сентября 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
4 : 2
Леванте
Валенсия
0:1 Моралес – 1'   1:1 Паулиста – 12'   1:2 Моралес – 36'   2:2 Гомес – 39'   3:2 Вальехо – 75'   4:2 Вальехо – 90+4'
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