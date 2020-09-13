«Валенсия» обыграла «Леванте». Денис Черышев отдал голевую передачу

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Валенсия» обыграла «Леванте» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом, ассистировали судьи на линиях Анхель Невадо Родригес и Хосе Гальехо Гарсия.

Счёт был открыт в начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Хосе Луис Моралес. На 12-й минуте хозяева восстановили равновесие, гол забил Габриэл Паулиста, которому ассистировали Ли Кан Ин. На 36-й минуте гостей вывел вперёд Моралес с передачи Хорхе Мирамона. Вскоре счёт сравнял Макси Гомес с паса Ли Кан Ина. На 75-й минуте третий гол забил Ману Вальехо, которому ассистировал российский полузащитник Денис Черышев. Окончательный счёт установил Вальехо в конце матча.