Хвичу унесли на носилках, Филипп сорвался на Лапочкина. Фото с матча «Динамо» — «Рубин»

13 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги «Рубин» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 32-й минуте матча забил форвард «Рубина» Джордже Деспотович, реализовав пенальти, назначенный за снос Хвичи Кварацхелии. На 51-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку был удалён форвард «Динамо» Николай Комличенко, получивший предупреждение за три минуты до этого. В добавленное время судья уравнял составы, удалив Хван Ин Бёма. Спустя две минуты вторую жёлтую получил Сергей Паршивлюк.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.