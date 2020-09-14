Хвичу унесли на носилках, Филипп сорвался на Лапочкина. Фото с матча «Динамо» — «Рубин»

13 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги «Рубин» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 32-й минуте матча забил форвард «Рубина» Джордже Деспотович, реализовав пенальти, назначенный за снос Хвичи Кварацхелии. На 51-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку был удалён форвард «Динамо» Николай Комличенко, получивший предупреждение за три минуты до этого. В добавленное время судья уравнял составы, удалив Хван Ин Бёма. Спустя две минуты вторую жёлтую получил Сергей Паршивлюк.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 14 сентября 2020
-
11:07
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:36
-
10:27
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:44
-
09:43
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
07:16
-
06:53
-
06:30
-
05:16
-
04:50
-
04:04
-
03:15
-
02:52
-
02:11
-
01:52
-
01:29
-
00:55
-
00:50
-
00:44
-
00:30
-
00:19
-
00:08
-
00:00
- 13 сентября 2020
-
23:57