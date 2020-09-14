«Спартак» — фанатам: вас было отлично слышно, красно-белые!

Пресс-служба московского «Спартака» поблагодарила болельщиков за поддержку в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника. Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду», — говорится в официальном «твиттере» «Спартака».

Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва).

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.