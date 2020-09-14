Ли Кан Ин — самый молодой автор двух голевых передач в одном матче Примеры в XXI веке

Южнокорейский полузащитник «Валенсии» Ли Кан Ин стал самым молодым автором двух результативных передач в одном матче Примеры в XXI веке.

В матче 1-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:2) кореец отдал две голевые передачи в возрасте 19 лет и 207 дней. Прежним рекордсменом был бывший полузащитник «Валенсии» Хуан Мата, который в 2008 году в одном из матчей Примеры отдал две результативные передачи в возрасте 20 лет и 150 дней.

19-летний Ли Кан Ин является воспитанником «Валенсии». В прошлом сезоне корейский хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну жёлтую и две красные карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.