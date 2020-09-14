Защитник «Марселя» назвал футболиста «ПСЖ» «грязной обезьяной»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес оскорбил одного из футболистов «Пари Сен-Жермен» в ходе потасовки во время матча 3-го тура Лиги 1, сообщает Get French Football News.

Комментаторы телеканала Téléfoot Chaine утверждают, что Гонсалес сказал игроку «ПСЖ»: «Заткни рот, грязная обезьяна».

Футболисты «Пари Сен-Жермен» инициировали потасовку в добавленное время матча 3-го тура Лиги 1 с «Марселем» (0:1).



На последних минутах встречи полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес сначала сфолил против игрока «Марселя», а затем толкнул его одноклубника. Между футболистами двух команд разгорелась драка. В результате потасовки были удалены три игрока парижан (Лейвин Курзава, Неймар, Паредес) и двое марсельцев (Дарио Бенедетто, Жордан Амави). Неймар получил красную карточку за подзатыльник игроку «Марселя».