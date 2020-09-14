«Марсель» обыграл «ПСЖ» впервые за девять лет
Победа «Марселя» над «Пари Сен-Жермен» (1:0) в матче второго тура чемпионата Франции стала для клуба с ноября 2011 года.
Таким образом, «Марсель» выиграл у «ПСЖ» в первый раз за девять лет. Единственный мяч на 31-й минуте забил Флориан Товен. В 2011 году «Марсель» разгромил столичную команду со счётом 3:0, забитыми мячами отметились Лоик Реми, Морган Амальфитано и Андре Айю.
Кроме того, в последних 20 матчах между этими клубами «ПСЖ» одержал 17 побед, а три встречи завершились вничью.
На старте текущего чемпионата «Марсель», который возглавляет экс-тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, одержал две победы к ряду, в то время как «ПСЖ», игравший в финале Лиги чемпионов-2020, потерпел два подряд поражения.
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