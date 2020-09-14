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Анчелотти: Хамес не самый быстрый на планете, но это неважно

Анчелотти: Хамес не самый быстрый на планете, но это неважно
Футбол / Англия 0

Главный тренер английского «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал подписание контракта с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.

«Хамес не самый скоростной на свете футболист, но у него огромное количество положительных качеств. Он не вингер, но может играть из глубины, получить мяч и быть очень опасным для соперника.

Меня не волнует физическое состояние. Если бы я переживал об этом, то подписал бы контракт с Усэйном Болтом, а не с Хамесом», — цитирует итальянского специалиста Goal.com.

29-летний Хамес Родригес перешёл в «Эвертон» из мадридского «Реала». Контракт рассчитан на два года и имеет опцию продления на третий сезон. В составе «Реала» колумбиец дважды выиграл Лигу чемпионов.

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