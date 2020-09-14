Доход «Реала» за минувший сезон составил € 320 тыс

Мадридский «Реал» завершил сезон-2019/2020 «в плюсе», доход клуба составил € 320 тыс, сообщает Marca. Это незначительная цифра для клуба такого масштаба, эти показатели связаны с пандемией коронавируса.

В текущем сезоне бюджет «Реала» составил € 650 млн, на € 170 млн меньше цифры, которая предполагалась изначально, так как в клубе ожидают падения доходов. Кроме того, зарплаты игроков как футбольного, так и баскетбольного «Реала» урезаны на 10%.

В сезоне-2019/2020 мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, опередив «Барселону» на пять очков. Из Лиги чемпионов мадридцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв в двухматчевом противостоянии английскому «Манчестер Сити».