Доход «Реала» за минувший сезон составил € 320 тыс
Мадридский «Реал» завершил сезон-2019/2020 «в плюсе», доход клуба составил € 320 тыс, сообщает Marca. Это незначительная цифра для клуба такого масштаба, эти показатели связаны с пандемией коронавируса.
В текущем сезоне бюджет «Реала» составил € 650 млн, на € 170 млн меньше цифры, которая предполагалась изначально, так как в клубе ожидают падения доходов. Кроме того, зарплаты игроков как футбольного, так и баскетбольного «Реала» урезаны на 10%.
В сезоне-2019/2020 мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, опередив «Барселону» на пять очков. Из Лиги чемпионов мадридцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв в двухматчевом противостоянии английскому «Манчестер Сити».
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