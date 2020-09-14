Неймар обвинил игрока «Марселя» в расизме
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар обвинил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в оскорблениях на расовой почве, сообщает Get French Football News.
Альварес сказал «закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли адресована эта фраза, но именно из-за этого начался конфликт, в ходе которого бразилец нанес испанцу удар по голове и получил красную карточку. Когда Неймар уходил с поля, он пожаловался на поведение Альвареса резервному арбитру, а также прокричал в камеру на бровке о том, что ударил испанца, потому что тот расист.
Всего в матче второго тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем» было удалено четыре игрока. «ПСЖ» уступил «Марселю» 0:1, потерпев таким образом второе поражение подряд.
«Марсель» обыграл «ПСЖ» впервые за девять лет
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