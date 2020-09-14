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Неймар — о потасовке с Альваресом в матче с «Марселем»: жалею, что не дал ему по лицу

Неймар — о потасовке с Альваресом в матче с «Марселем»: жалею, что не дал ему по лицу
Футбол / Франция 0

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал свой конфликт с испанским защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом в матче второго тура чемпионата Франции (встреча завершилась победой «Марселя» со счётом 1:0).

«Жалею только об одном, что не ударил эту сволочь по лицу. VAR легко разглядел мою „агрессию“. А теперь я очень хотел бы посмотреть повтор момента, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», — написал Неймар в своём «твиттере» после матча.

Альварес сказал «закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли адресована эта фраза, но именно из-за этого начался конфликт, в ходе которого бразилец нанес испанцу удар по голове и получил за этот поступок красную карточку, после чего покинул поле.

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