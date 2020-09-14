Кучаев: пропустили от «Спартака» первыми, но потом проявили характер и волю

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.



«Очень важная победа. Понятно, что дерби это особая игра, всем хочется выиграть, порадовать болельщиков. Очень приятно, что это удалось нам. Тем более мы первыми пропустили, но потом проявили характер, дисциплину и волю. Это всегда очень ценно. Поэтому всех с победой, кто переживал за ЦСКА», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.