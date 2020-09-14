ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА показала моменты матча 7-го тура со «Спартаком» (3:1), а также продемонстрировала, что происходило в раздевалке после победы.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА. Права на ролик принадлежат РФС.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.

В следующем туре ЦСКА на выезде проведёт матч с «Уфой» 20 сентября. «Спартак» отправится в Казань, где сыграет с «Рубином».