«ПСЖ» впервые с сезона-1978/1979 проиграл в двух первых матчах чемпионата и не забил

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение в матче 3-го тура Лиги 1 с «Марселем» (0:1) и повторил антирекорд 42-летней давности, сообщает Opta Sport.

Парижане впервые с сезона-1978/1979 проиграли в двух первых матчах чемпионата, при этом не забив ни одного гола. Тогда «ПСЖ» в первом туре проиграл «Реймсу» со счётом 0:2, а затем с таким же счётом уступил «Метцу».

Единственный гол во вчерашнем матче забил Флорьян Товен на 31-й минуте. Димитри Пайет навесил со штрафного из глубины поля во вратарскую, где Товен оторвался от защитников и ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот.

После 3 туров «Марсель» занимает пятое место, набрав 6 очков. «ПСЖ» (0) располагается на 18-м месте. Обе команды сыграли по два матча.