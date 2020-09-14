Дани Алвес — Неймару: любовь — единственный способ бороться с ненавистью

Бывший одноклубник нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес обратился к соотечественнику в связи с его конфликтом с защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом в матче 3-го тура Лиги 1 с «Марселем» (0:1).
«В спорте, как и в жизни, мы призваны вдохновлять людей. Нет места тем, кто проявляет ненависть или расизм. Пусть тебя не захлёстывает ненависть, мой брат, неси тепло и доброту, которые есть в твоей душе. Любовь — единственный способ бороться с ненавистью, даже если она на мгновение берёт над нами верх. Люблю тебя, мой маленький бро», — написал Алвес в "Инстаграме".
Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой бразилец получил красную карточку за то, что ударил испанца сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. Альваро позднее ответил ему, написав, что «расизму нет места».
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