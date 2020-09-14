Адвокат подтвердил, что защитник «Краснодара» Спаич будет арендован «Фейеноордом»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что защитник «Краснодара» Урош Спаич присоединится к его команде в ближайшее время.

«Как известно, у „Фейеноорда“ не так много денег, поэтому мы должны полагаться на отношения, которые поддерживает технический директор Арнесен. Этого парня предложили из „Краснодара“, которым разрешено регистрировать только восемь иностранцев. Поэтому он должен уйти оттуда.

Мы пока не смотрели на его игру в живую, потому что он давно не принимал участия в матчах", — цитирует Адвоката fr12.nl.

Спаич присоединился к «Краснодару» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один гол.



Сербский игрок — воспитанник «Црвены Звезды». Он защищал цвета белградского клуба с 2010 по 2013 год. Затем Спаич выступал за французскую «Тулузу» и бельгийский «Андерлехт».