Яровинский рассказал о попытках «Рубина» подписать Кокорина и Урунова

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб интересовался нападающим Александром Кокориным и полузащитником Остоном Уруновым, которые летом перешли в «Спартак».

«Мы хотели игрока похожего функционала, как у Урунова. У нас было чёткое понимание, где его использовать. Мы ни капельки не жалеем, что взяли Ин Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом, как у Урунова. Это классный футболист. «Спартак» опередил? Учитывая все обстоятельства, даже опережать было не нужно. В целом я убеждён, что для «Спартака» это очень хороший трансфер.



С Кокориным мы вели переговоры, общались. Почти все ведущие клубы это делали. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин — непростой футболист для модели развития «Рубина», которая сейчас принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства — потрясающий", — цитирует Яровинского «Матч ТВ».