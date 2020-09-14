Камавинжа решил остаться в «Ренне», несмотря на интерес «Реала» и «ПСЖ»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа заявил о решении остаться в команде ещё на сезон, несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов, среди которых были мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».



«Определённо, когда тобой интересуется большой клуб, это здорово. Но я не витаю в облаках. Решение остаться в «Ренне» я принял вместе с семьёй. Сейчас мы счастливы, что всё сложилось именно так. Мне нужно сконцентрироваться на футболе и не отвлекаться на то, что его окружает. Сейчас жизнь прекрасна», — цитирует Камавинжа Goal.com со ссылкой на Telefoot.



Ранее сообщалось, что «Ренн» оценивает Камавинжа в € 80 млн. Контракт француза рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне 17-летний хавбек принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне и записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи.

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