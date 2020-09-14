Яровинский: Кварацхелии бессмысленно переходить в российский клуб, он заиграет в Европе

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб не продаст полузащитника Хвичу Кварацхелию в ближайшее время.

«Не продаётся. Сто процентов. € 15 млн от «Локомотива»? Вообще ни от кого неинтересно. Ему бессмысленно переходить в российский клуб. Он способен сделать следующий шаг в Европу, но ему нужно немного окрепнуть ментально. Не забывайте, Хвича не был игроком стартового состава в первой части прошлого сезона. Ему важно утвердиться в роли примы, показать стабильность. И тогда он перейдёт. Уверен, это будет довольно дорого.



Официального предложения от „Локомотива“ я не видел. Это всё фактики в мире галактики. Если кто-то хочет его купить, он приходит и заявляет об этом. Хвича никуда не спешит. Мы с ним взвешенно обсуждали ситуацию и его отношение. Он счастлив, что стал футболистом, и это эфемерное будущее, связанное с топ-клубами, его пока не волнует. Хвича наслаждается моментом», — цитирует Яровинского «Матч ТВ».