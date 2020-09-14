Дринкуотер может перейти в «Сампдорию», чтобы вновь поработать с Раньери

Полузащитник Даниэл Дринкуотер может перейти в «Сампдорию», чтобы вновь поработать с тренером Клаудио Раньери, под руководством которого он играл в «Лестер Сити», сообщает Football Italia со ссылкой на газету Il Secolo XIX.
Футболист и специалист вместе работали в английском клубе с 2015 по 2017 год и привели «Лестер» к чемпионству в Премьер-лиге. «Сампдория» начинает свой первый полноценный сезон под руководством Раньери, который сменил уволенного Эйсебио Ди Франческо в минувшем розыгрыше. Клаудио удалось вывести команду из зоны вылета и сохранить прописку в Серии А.
Первую часть предыдущего сезона Дринкуотер провёл в «Бёрнли». Клуб мог продлить срок аренды футболиста, однако не стал это делать. Затем Дэниел перешёл в «Астон Виллу». Он вышел на поле в составе команды 4 раза и не отметился результативными действиями.
- 14 сентября 2020
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