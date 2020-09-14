«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 14 сентября, состоится матч «Ростов» – «Локомотив». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери – Артём Чистяков (Азов).
«Ростов», набрав 10 очков в шести турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (8) располагается на 10-й строчке. Лидирует в первенстве «Сочи» (15).
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2020/2021.
«Ростов» — «Локомотив»: эксперты оценили шансы команд в матче 7-го тура РПЛ
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