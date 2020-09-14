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Леонардо: после Лиги чемпионов у «ПСЖ» даже не было времени на подготовку к чемпионату

Леонардо: после Лиги чемпионов у «ПСЖ» даже не было времени на подготовку к чемпионату
Футбол / Франция 0

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения в матче 3-го тура Лиги 1 с «Марселем» (0:1).

«После такого матча вопрос ставится совершенно не в тот момент, это совершенно неактуально. Я не собираюсь говорить об этом каждый день. Ни одна лига не начиналась 22 или 23 августа, в день финала Лиги чемпионов. Не было даже времени на подготовку. Обычно после таких турниров предполагается отдых.

У нас также есть проблема COVID, которая есть у всех, но наша ситуация особенная. Мы не можем забывать о пандемии. Вы не имеете права судить о таких вещах. Последние шесть месяцев мы живём в очень сложных для всех условиях. Но нам также нужна слаженность, чтобы организовать всё наилучшим образом для французской лиги. И это я не критикую», — цитирует Леонардо Get French Football News со ссылкой на Téléfoot Chaine.

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