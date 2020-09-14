«Зенит» предложит ЦСКА за Николу Влашича около € 35 млн

Стали известны подробности предстоящей повторной попытки «Зенита» заполучить полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
Как сообщает «РБК-Спорт», в настоящее время клубы активно ведут переговоры. Ожидается, что в ближайшее время сине-бело-голубые сделают «армейцам» новое предложение по хорвату примерно в € 35 млн. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
При этом решение о переходе Влашича ещё не принято, и сам игрок не одобрил потенциальный трансфер. На Николу претендует не только «Зенит». Сам же хавбек желает продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Ранее стало известно, что «Зенит» предлагал за Влашича € 25 млн, а самому 22-летнему футболисту был готов платить € 4,5 млн в год. «Армейцы» отказались от трансфера и уговорили Николу остаться в команде.
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