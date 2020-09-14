«Интер» рассматривает Фернандо Льоренте в качестве дублёра Лукаку
Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте входит в список интересов «Интера», сообщает Tuttosport.
По информации источника, клуб ищет недорогого форварда в качестве игрока подмены для Ромелу Лукаку, который является основным нападающим для главного тренера Антонио Конте. «Интер» ищет на рынке форварда с похожими качествами, как у бельгийца.
Чёрно-синие рассматривают также игрока «Челси» Оливье Жиру, однако переход испанца из «Наполи» более вероятен. Льоренте уже работал с Конте в «Ювентусе».
Льоренте перешёл в «Наполи» летом 2019 года из «Тоттенхэм Хотспур» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 35-летний форвард провёл 17 матчей в Серии А, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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