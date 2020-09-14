«Прекрати меня пинать, придурок!» Месси не сдержался во время матча с «Химнастиком»

Полузащитник «Химнастика» Хавьер Рибельес рассказал, что во время товарищеского матча с «Барселоной» (1:3) нападающий каталонцев Лионель Месси не сдержал эмоций в одном из эпизодов.

«Во время нашей стычки Месси сказал мне: „Перестань меня пинать, придурок“, — цитирует Рибельеса Marca со ссылкой на El Chiringuito TV.

Лионель Месси отыграл весь первый тайм в товарищеском матче с «Химнастиком». Во втором тайме вместо аргентинца вышел Мартин Брайтвайт.

Матч стал первым для каталонцев под руководством главного тренера Рональда Кумана. Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 12 сентября. Матч 1-го тура между «Барселоной» и «Эльче» был перенесён на неопределённый срок.



В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые проиграли «Баварии» со счётом 2:8. В августе главным тренером «Барселоны» стал Куман.