«Прекрати меня пинать, придурок!» Месси не сдержался во время матча с «Химнастиком»

Полузащитник «Химнастика» Хавьер Рибельес рассказал, что во время товарищеского матча с «Барселоной» (1:3) нападающий каталонцев Лионель Месси не сдержал эмоций в одном из эпизодов.
«Во время нашей стычки Месси сказал мне: „Перестань меня пинать, придурок“, — цитирует Рибельеса Marca со ссылкой на El Chiringuito TV.
Лионель Месси отыграл весь первый тайм в товарищеском матче с «Химнастиком». Во втором тайме вместо аргентинца вышел Мартин Брайтвайт.
Матч стал первым для каталонцев под руководством главного тренера Рональда Кумана. Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 12 сентября. Матч 1-го тура между «Барселоной» и «Эльче» был перенесён на неопределённый срок.
В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые проиграли «Баварии» со счётом 2:8. В августе главным тренером «Барселоны» стал Куман.
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