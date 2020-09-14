«Факел» объявил имя нового главного тренера

Сегодня, 14 сентября, перед очередным тренировочным занятием «Факела» футболистам был представлен новый главный тренер. Им стал Олег Василенко, сообщает официальный сайт команды.
46-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял курский «Авангард», а затем – «Мордовию» из Саранска. Как сообщает пресс-служба клуба, в сегодняшней тренировке новый главный тренер участия не принимал – согласно требованиям санитарного регламента Василенко необходимо пройти тест на коронавирус.
Ранее команду возглавлял Владимир Бесчастных. Он был отправлен в отставку 5 сентября после домашнего поражения в матче 7-го тура Футбольной национальной лиги с «Оренбургом» (0:2).
Следующий матч первенства «Факел» проведёт с «Чертаново». Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице с 7 очками в активе.
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