Гари Невилл: «МЮ» станет чемпионом вновь. Возможно, когда Клопп и Гвардиола уйдут

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о перспективах «красных дьяволов» в борьбе за титул чемпиона Англии на ближайшие годы.



«Единственное, что я могу гарантировать, – «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом вновь. Это может случиться не в этом и не в следующем сезоне. Но будет здорово, когда это произойдёт. Чем дольше длится ожидание, тем круче ощущения во время триумфа.



Я рассуждаю не как фанат «Юнайтед» и не говорю, что мы должны выиграть в этом сезоне. Да, хотелось бы, но обычно чувствуешь, когда пришло твоё время. Сейчас этого ощущения нет. Возможно, «Юнайтед» станет чемпионом, Клопп и Гвардиола уйдут из «Ливерпуля» и «Сити». Надеюсь, это случится в течение нескольких лет. Это будет шанс, потому что они оба — выдающиеся тренеры, построившие отличные команды. Но они уйдут через год, два или три. Это будет момент, когда «Юнайтед» сможет вернуться. Уверен, «Челси» думает так же о себе», — цитирует Невилла Mirror.

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