«И мама „ихняя“ более-менее получилась». Карпин выложил фото с дочерьми и женой
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал фотографию со своей женой Дарьей и младшими дочерьми.
«О какие красивые принцессы на дне рождения были. Да и мама «ихняя» более-менее получилась», — написал Карпин.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" тренера.
Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе место в еврокубках.
В сезоне-2020/2021 «Ростов», в 6 матчах набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является «Сочи» (15). В матче 7-го тура РПЛ ростовскому клубу предстоит домашняя встреча с московским «Локомотивом». Матч пройдёт сегодня, 14 сентября. Начало — в 20:30 мск.
«Ростов» объявил об увеличении квоты посещаемости стадиона до 40%
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