ЦСКА может потребовать у «Зенита» € 45 млн за Николу Влашича

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА может потребовать у «Зенита» € 45 млн за полузащитника Николу Влашича.



Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за Влашича € 25 млн, а самому 22-летнему футболисту был готов платить € 4,5 млн в год. «Армейцы» отказались от трансфера и уговорили Николу остаться в команде. Сегодня появилась информация, что сине-бело-голубые сделают новое предложение по хорвату примерно в € 35 млн.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. «Армейцы» по итогам кампании финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице первенства.

«Зенит» предложит ЦСКА за Николу Влашича около € 35 млн