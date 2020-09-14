«Чепуха». В «Зените» опровергли информацию о покупке Влашича

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.
«Чепуха. Наверное, если бы он два (гола) забил „Спартаку“, написали бы € 50 млн», — цитирует Медведева «Р-Спорт».
Ранее появилась информация, что ЦСКА может потребовать у «Зенита» € 45 млн за хорватского хавбека.
Сообщалось также, что «Зенит» предлагал за Влашича € 25 млн, а самому 22-летнему футболисту был готов платить € 4,5 млн в год. «Армейцы» отказались от трансфера и уговорили Николу остаться в команде. Сегодня появилась информация, что сине-бело-голубые сделают новое предложение по хорвату примерно в € 35 млн.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. «Армейцы» по итогам кампании финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице первенства.
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