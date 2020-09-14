Сильвио Берлускони сегодня выпишут из больницы после лечения от коронавируса

Бывший президент «Милана», а ныне глава «Монцы» Сильвио Берлускони будет выписан из больницы сегодня, 14 сентября, сообщает Football Italia.



В начале месяца стало известно, что 83-летний функционер заразился коронавирусом. Как рассказывал его врач Альберто Зангрилло, болезнь протекала бессимптомно. Берлускони находился в самоизоляции, а позднее был госпитализирован.



В марте Берлускони пожертвовал € 10 млн на борьбу с коронавирусом в Италии.



Берлускони купил «Милан» в 1986 году. При нём «россонери» вышли из Серии B, а впоследствии восемь раз становились чемпионами Италии, пять раз выигрывали Лигу чемпионов и и завоёвывали ряд других трофеев. В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций клуба китайским инвесторам.

Сильвио Берлускони заразился коронавирусом