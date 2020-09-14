Источник: Иванович подписал контракт с «Вест Бромвичем» до июня 2021 года

Защитник Бранислав Иванович подписал контракт с «Вест Бромвичем», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, соглашение сербского футболиста с клубом рассчитано до июня 2021 года. Напомним, что 29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении срока своего контракта.



1 февраля 2017 года Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го он стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Во 2-м туре АПЛ «Вест Бромвич» в гостях сыграет с ливерпульским «Эвертоном» (19 сентября), который также проявлял интерес к сербу.