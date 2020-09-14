Гендиректор ЦСКА прокомментировал информацию про Николу Влашича и «Зенит»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Николы Влашича в «Зенит».



«Это слухи. Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста. Сейчас Никола на сто процентов выкладывается за ЦСКА. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы.



Мы не впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. В разное время уходили Вагнер, Думбия, Муса, Головин. Когда футболисту поступают интересные предложения для продолжения карьеры, клубу остаётся добиться хороших условий и защитить свои интересы экономически. У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно. Смысла сейчас говорить на тему, не подкреплённую фактами, я не вижу», — цитирует Бабаева Sport24.



Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за Влашича € 25 млн, а самому 22-летнему футболисту был готов платить € 4,5 млн в год. «Армейцы» отказались от трансфера и уговорили Николу остаться в команде. Сегодня появилась информация, что сине-бело-голубые сделают новое предложение по хорвату примерно в € 35 млн. По информации «Чемпионата», ЦСКА может потребовать у «Зенита» € 45 млн за Влашича.

ЦСКА может потребовать у «Зенита» € 45 млн за Николу Влашича