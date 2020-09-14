Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар игрока «Марселя»

Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар игрока «Марселя»
Футбол / Франция 0

Стало известно, какое наказание грозит нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару за инцидент в концовке матча 3-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (0:1).

Как сообщает RMC Sport, 28-летнего бразильского футболиста могут дисквалифицировать на срок от четырёх до семи матчей.

Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой бразилец получил красную карточку за то, что ударил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка.

«Ты не мужчина». Неймар вновь обратился к защитнику «Марселя» Гонсалесу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020