Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар игрока «Марселя»
Стало известно, какое наказание грозит нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару за инцидент в концовке матча 3-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (0:1).
Как сообщает RMC Sport, 28-летнего бразильского футболиста могут дисквалифицировать на срок от четырёх до семи матчей.
Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой бразилец получил красную карточку за то, что ударил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка.
«Ты не мужчина». Неймар вновь обратился к защитнику «Марселя» Гонсалесу
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