Магнуссон: посвящаю забитый гол «Спартаку» своей дочке

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился эмоциями после матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Это была мощная победа для нас. Рад, что мы смогли выиграть этот матч у себя дома, для всех: для фанатов и тех людей, которые не смогли прийти на стадион из-за ограничений. Посвящаю этот гол своей дочке, которая находится дома. С нетерпением жду возможности привезти семью в Москву.



Как далеко мы можем зайти в этом чемпионате? Всегда сложно что-то говорить про это. Если ты что-то говоришь, это звучит как обещание. Мы стараемся выиграть каждую игру. Надеюсь, мы положили начало победной серии. Конечно, хочется подняться на вершину, но прошло пока мало игр, впереди большой путь.



Наигрывали ли гол? Нет, просто тренер доверяет мне и разрешает приходить в штрафную площадь и пытаться забить. Это я и сделал. У нас не так много высоких игроков, и тем высоким, кто есть, нужно больше забивать с угловых, со штрафных ударов», — цитирует Магнуссона пресс-служба клуба.