«Манчестер Сити» предложил € 89 млн за защитника «Атлетико» Хименеса

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес может покинуть команду и продолжить карьеру в Англии.



Как сообщает AS со ссылкой на источник в испанском клубе, крупное предложение по игроку сделал «Манчестер Сити». «Горожане» готовы отдать за 25-летнего футболиста € 89 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. «Атлетико» не горит желанием расставаться с Хименесом, но рассмотрит столь выгодное предложение.



Контракт уругвайца с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере € 120 млн.



В прошлом сезоне Хименес принял участие в 21 матче испанской Примеры и получил 2 жёлтые карточки. «Атлетико» набрал 70 очков в 38 турах и финишировал на третьем месте в турнирной таблице первенства.



На Okko Спорт стартовал новый сезон английской Премьер-лиги. В новом сезоне сервис покажет матчи в разрешении 4K.

Калиду Кулибали близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 70 млн