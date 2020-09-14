«Манчестер Сити» предложил € 89 млн за защитника «Атлетико» Хименеса

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес может покинуть команду и продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает AS со ссылкой на источник в испанском клубе, крупное предложение по игроку сделал «Манчестер Сити». «Горожане» готовы отдать за 25-летнего футболиста € 89 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. «Атлетико» не горит желанием расставаться с Хименесом, но рассмотрит столь выгодное предложение.
Контракт уругвайца с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере € 120 млн.
В прошлом сезоне Хименес принял участие в 21 матче испанской Примеры и получил 2 жёлтые карточки. «Атлетико» набрал 70 очков в 38 турах и финишировал на третьем месте в турнирной таблице первенства.
На Okko Спорт стартовал новый сезон английской Премьер-лиги. В новом сезоне сервис покажет матчи в разрешении 4K.
- 14 сентября 2020
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:43
-
16:29
-
16:14
-
16:13
-
16:12
-
16:03
-
16:02
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:22
-
15:11
-
15:01
-
14:43
-
14:39
-
14:28
-
14:18
-
14:02
-
13:44
-
13:41
-
13:34
-
13:24
-
13:21
-
13:12
-
13:01
-
12:53
-
12:44
-
12:30
-
12:20
-
11:51
-
11:43
-
11:23