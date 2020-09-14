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«Манчестер Сити» предложил € 89 млн за защитника «Атлетико» Хименеса

«Манчестер Сити» предложил € 89 млн за защитника «Атлетико» Хименеса
Футбол / Англия 0

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес может покинуть команду и продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает AS со ссылкой на источник в испанском клубе, крупное предложение по игроку сделал «Манчестер Сити». «Горожане» готовы отдать за 25-летнего футболиста € 89 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. «Атлетико» не горит желанием расставаться с Хименесом, но рассмотрит столь выгодное предложение.

Контракт уругвайца с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере € 120 млн.

В прошлом сезоне Хименес принял участие в 21 матче испанской Примеры и получил 2 жёлтые карточки. «Атлетико» набрал 70 очков в 38 турах и финишировал на третьем месте в турнирной таблице первенства.

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