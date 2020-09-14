Российский защитник Жиров близок к подписанию трёхлетнего контракта с «Ганновером»

Как стало известно «Чемпионату», российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров близок к переходу в «Ганновер-96». Игрок может подписать трёхлетний контракт.



29-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Зандхаузен» он перешёл летом 2018 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента.



В прошлом сезоне Александр принял участие в 33 матчах второй Бундеслиги, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки. Также на его счету 1 автогол.



Ранее сообщалось, что «Ганновер» также заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА Яки Бийола. Немецкий клуб намерен усилить позицию опорного хавбека, и словенец входит в список его интересов. Впоследствии 21-летний игрок подписался на аккаунт «Ганновера» в «Инстаграме».

Россиянин Жиров вошёл в символическую сборную тура во второй Бундеслиге по версии Kicker