Российский защитник Жиров близок к подписанию трёхлетнего контракта с «Ганновером»

Как стало известно «Чемпионату», российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров близок к переходу в «Ганновер-96». Игрок может подписать трёхлетний контракт.
29-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Зандхаузен» он перешёл летом 2018 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Александр принял участие в 33 матчах второй Бундеслиги, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки. Также на его счету 1 автогол.
Ранее сообщалось, что «Ганновер» также заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА Яки Бийола. Немецкий клуб намерен усилить позицию опорного хавбека, и словенец входит в список его интересов. Впоследствии 21-летний игрок подписался на аккаунт «Ганновера» в «Инстаграме».
- 14 сентября 2020
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