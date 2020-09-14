Бывший арбитр АПЛ вошёл в РФС и будет советником по использованию VAR

Бывший судья английской Премьер-лиги и арбитр ФИФА Дэвид Эллерей назначен на должность советника генерального секретаря РФС, сообщает официальный сайт организации.
Эллерей в настоящий момент занимает должность технического директора ИФАБ, председателя судейского комитета федерации футбола Англии, председателя совета профессионального судейства Бельгии и члена комиссии УЕФА по развитию судейства.
Эллерей известен как один из создателей системы видеопомощи арбитрам (VAR). На протяжении последних четырёх лет активно работал со многими конфедерациями и национальными футбольными ассоциациями в части оказания им методической и практической помощи по внедрению системы VAR при проведении национальных соревнований.
В качестве независимого специального советника генерального секретаря РФС Эллерей будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования VAR в российском футболе с требованиями ФИФА и ИФАБ, как указано в правилах игры и протоколе VAR, а также с практикой применения системы видеопомощи арбитрам по всему миру и в частности в турнирах под эгидой УЕФА, включая финальную часть чемпионата Европы по футболу Евро-2020.
Дэвид Эллерей будет тесно сотрудничать с руководителем проекта по внедрению VAR в России и старшим инструктором Леонидом Калошиным и руководителем департамента судейства Виктором Кашшаи. Также он сохранит должности в других футбольных и судейских структурах.
- 14 сентября 2020
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