Бывший арбитр АПЛ вошёл в РФС и будет советником по использованию VAR

Бывший судья английской Премьер-лиги и арбитр ФИФА Дэвид Эллерей назначен на должность советника генерального секретаря РФС, сообщает официальный сайт организации.

Эллерей в настоящий момент занимает должность технического директора ИФАБ, председателя судейского комитета федерации футбола Англии, председателя совета профессионального судейства Бельгии и члена комиссии УЕФА по развитию судейства.



Эллерей известен как один из создателей системы видеопомощи арбитрам (VAR). На протяжении последних четырёх лет активно работал со многими конфедерациями и национальными футбольными ассоциациями в части оказания им методической и практической помощи по внедрению системы VAR при проведении национальных соревнований.



В качестве независимого специального советника генерального секретаря РФС Эллерей будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования VAR в российском футболе с требованиями ФИФА и ИФАБ, как указано в правилах игры и протоколе VAR, а также с практикой применения системы видеопомощи арбитрам по всему миру и в частности в турнирах под эгидой УЕФА, включая финальную часть чемпионата Европы по футболу Евро-2020.



Дэвид Эллерей будет тесно сотрудничать с руководителем проекта по внедрению VAR в России и старшим инструктором Леонидом Калошиным и руководителем департамента судейства Виктором Кашшаи. Также он сохранит должности в других футбольных и судейских структурах.