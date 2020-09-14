Пайет отказался от перехода в «Лидс». Его приглашал Бьельса

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет мог вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее защищал цвета «Вест Хэм Юнайтед».
Как сообщает Le10sport.com, перед началом нынешнего сезона заполучить 33-летнего футболиста пытался вернувшийся в высший дивизион «Лидс Юнайтед» и лично главный тренер команды Марсело Бьельса, хорошо знакомый с возможностями Димитри по работе в стане провансальцев. Аргентинский специалист хотел усилить состав хавбеком, однако тот после раздумий ответил отказом и продлил контракт с «Марселем».
Бьельса возглавил «Лидс» в 2018 году. В первом сезоне команда была близка в возвращению в Премьер-лигу, однако потерпела поражение в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. В минувшей кампании коллектив занял первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии и заработал повышение в классе.
- 14 сентября 2020
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