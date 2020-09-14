Экс-хавбек «Рубина» Янн М'Вила перешёл в «Олимпиакос»

Полузащитник «Сент-Этьена» Янн М'Вила стал игроком пирейского «Олимпиакоса», сообщается в официальном «твиттере» греческого клуба.
Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с красно-белыми контракт, который будет действовать до лета 2023 года.
30-летний М'Вила является воспитанником «Ренна». В «Сент-Этьен» хавбек перешёл в январе 2018 года из казанского «Рубина». В прошлом сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Франции (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. В период выступлений за «Рубин» футболист сдавался в аренду «Интеру» и «Сандерленду». В сборную Франции вызывался с 2010 по 2012 год. За национальную команду хавбек провёл 22 матча и забил 1 гол.
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