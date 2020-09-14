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«Зенит» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Зенит» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Эванс Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кингс Кангва, Громыко, Ковалёв.

Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Довбня, Сокол, Пантелеев, Аджоев, Минаев.

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