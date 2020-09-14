«Ньюкасл Юнайтед» планирует подать в суд на АПЛ из-за срыва сделки по продаже клуба

«Ньюкасл Юнайтед» планирует подать в суд на английскую Премьер-лигу из-за срыва сделки по продаже клуба государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии PCP Capital Partners и Reuben Brothers, сообщает The Guardian.



По информации источника, владелец «Ньюкасла» Майк Эшли нанял двух юристов, которые будут представлять интересы клуба во время судебного процесса. По мнению руководства «Ньюкасла», действия исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса привели к тому, что сделка не состоялась.



Напомним, руководство английской Премьер-лиги заблокировало сделку по продаже клуба, несмотря на то что «Ньюкасл Юнайтед» предоставил доказательства, что инвесторы являются независимыми по отношению к правительству Саудовской Аравии. Руководство «Ньюкасл Юнайтед» выразило несогласие с решением АПЛ.

АПЛ выпустила заявление о сорвавшейся продаже «Ньюкасла». Лига разочарована реакцией клуба