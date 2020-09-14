Гендиректор «Тамбова»: прокурор все иски отозвал. Никаких вопросов к нам нет

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что судебное заседание по делу о невыплате заработной платы в клубе не состоялось.



«Сегодня никакого заседания не было. Ранее поданные иски касались старых долгов клуба, которые уже погашены. Прокурор все иски отозвал. Никаких вопросов у прокуратуры к нам нет», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что футболисты «Тамбова» написали письмо на имя Коноваловой с требованием погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года. Сообщалось, что в случае невыполнения требований игроки планируют бойкотировать матч 7-го тура РПЛ с «Уфой». Впрочем, матч состоялся и завершился победой «Тамбова» со счётом 2:0.